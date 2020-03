Weiteres Zelt an Cottbuser Klinikum eingerichtet

Am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum ist am Wochenende wegen der Corona-Pandemie ein weiteres Zelt aufgestellt worden. Wie die Stadt mitteilte, dient es zur stationären Aufnahme möglicher weiterer Covid-19-Patienten, die nicht in häuslicher Quarantäne genesen können.