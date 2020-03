Eine Welle der Hilfsbereitschaft ist am Carl-Thiem-Klinikum (CTK) in Cottbus angekommen. In den vergangenen Tagen haben mehrere Cottbuser rund 1.000 Mundschutzmasken vorbeigebracht, wie das Krankenhaus am Dienstag mitteilte. Die meisten davon waren demnach selbstgenäht.