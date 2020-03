Hier ist der Fuhrpark fast komplett auf dem Gelände der Johanniter-Hauptgeschäftsstelle. Viele der 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Hilfsorganisation in Südbrandenburg tätig sind, arbeiten jetzt im Wechsel, um die Verbreitung des Corona-Virus so gut wie möglich einzuschränken.

Bau von stationärem Kinderhospiz in Burg im Zeitplan

Auch einem weiteren Großprojekt der Johanniter bereitet die Corona-Pandemie Schwierigkeiten: Für den 1. Mai ist die Eröffnung des Kinderhauses Pusteblume in Burg geplant, ein Hospiz für Kinder und Jugendliche. Die ersten Anmeldungen gibt es bereits. Die offizielle Eröffnung muss nun aber eventuell verschoben werden, heißt es.

"Wir beobachten die Lage von Tag zu Tag und werden erst nächste Woche die Entscheidung fällen. Aber - selbst wenn wir den ersten Mai nicht wahrnehmen sollten - die Veranstaltung wird stattfinden, nur zu einem späteren Zeitpunkt", sagt Debska-Rosemeier.

Für die bereits angemeldeten Patienten, die zukünftigen Gäste des Hauses, ändert sich am Einzugstermin am 2. Mai aber nichts. Die Arbeiten am Haus Pusteblume laufen nach Plan.