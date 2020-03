Die Lausitzklinik Forst hat am Freitag einen Alarm- und Einsatzplan für Katastrophenfälle in Kraft gesetzt. Sie will damit auf eine weitere Ausbreitung des Coronavirus und eine damit verbundene Zahl von Infizierten vorbereitet sein.

Noch gebe es im Landkreis Spree-Neiße zwar nur gut 20 Corona-Infizierte. Man wolle aber für den Fall der Fälle gut aufgestellt sein, sagt Klinik-Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt.

Am Donnerstag waren zwei Zelte am Krankenhaus aufgebaut worden. So will die Klinik für einen Ansturm von Patienten gerüstet sein und gleichzeitig die Ansteckungsgefahr reduzieren.

Im Zelt werden Verdachtsfälle getestet. Gleichzeitig wird dort entschieden, wer wieder nach Hause gehen kann und wer in die Klinik oder sogar auf die Intensivstation muss.