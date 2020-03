Weil wegen der Corona-Krise Restaurants aktuell geschlossen bleiben müssen, werden die Unternehmer kreativ. Einige versuchen sich mit Lieferdiensten über Wasser zu halten.

So zum Beispiel das Il Fienile in Burg (Spree-Neiße): Pizza und Pasta-Gerichte können hier jetzt täglich von Mittag bis abends 20 Uhr bestellt werden. Entweder wird das Essen abgeholt oder geliefert, erklärte Geschäftsführer Dieter Gloede im rbb. "Das ist gut für unsere Leute - es sind wenigstens noch ein paar, die beschäftigt sind. Und die Kunden freuen sich auch, wenn sie jetzt mal jemanden sehen. Das wird gut angenommen und ist noch so ein kleines bisschen was Schönes in dieser schweren Zeit", so Gloede.