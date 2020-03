Für Astrid Wiedemann und Ingrid Gentsch ist der rollende Konsum, der direkt vor der Haustür hält, ein Segen. Aus Angst davor sich anzustecken gehen die beiden über 80-Jährigen zur Zeit kaum noch raus.

Jetzt stehen sie mit Einkaufslisten und Körben ausgerüstet an der Straße in Hohenleipisch. Die beiden wissen genau was sie wollen, schließlich muss es eine Weile reichen. "Brot, Brötchen, Gemüse, Obst, wir müssen doch was essen. Wenn wir niemanden haben, die Kinder sind arbeiten", erklärt Astrid Wiedemann. "Wir wollen das sehen, was wir kaufen."

Lautstark macht sich der grün-weiße "Stop und Shop" bemerkbar. "Bei Ihnen alles in Ordnung, alle gesund?" fragt Anett Schwär, dann lässt sie ihre Kunden herein. Zur Zeit muss allerdings jeder einzeln eintreten.