Cottbus-Treffen bei Bundespräsident Steinmeier - Die größten Kritiker sind nicht mit eingeladen

20.02.18 | 06:06 Uhr

Aus erster Hand will sich der Bundespräsident am Dienstag über die Situation in Cottbus informieren lassen. Nach Bellevue eingeladen sind zehn Amtsträger - "besorgte Bürger" folgen vielleicht beim nächsten Mal, hofft man in Cottbus. Von Iris Wussmann

Wie ist die Lage in Cottbus? Die Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises, Ulrike Menzel, schildert es so: "Es gibt Kräfte, die die Demokratie aushöhlen und ihre eigene Herrschaft aufbauen wollen." Und das mache ihr Angst. Die Superintendentin äußerte sich mit Blick auf die jüngsten Auseinandenersetzungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen im Januar - und den anschließenden Demonstrationen gegen Flüchtlinge und gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Zu den Kungebungen aufgerufen hatte der Verein "Zukunft Heimat". Superintendentin Menzel sagt, sie nehme in der Bevölkerung Sorgen wahr, nicht mehr sicher durch Cottbus gehen zu können und "überfremdet" zu werden. Sorgen hätten allerdings nicht nur die "besorgten Bürger" vom Verein "Zukunft Heimat", sondern auch andere Einwohner in Cottbus. Die Superintendentin ist eine von zehn Eingeladenen, mit denen sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag an einen Tisch setzen will. Wie seine Sprecherin sagte, gehe es dem Bundespräsidenten um eine möglichst breite Information zur Situation in der brandenburgischen Stadt.



Die Kritiker sind nicht eingeladen

Nach rbb-Informationen ist der Verein "Zukunft Heimat" nicht zu dem Treffen im Schloss Bellevue eingeladen. Wie der Sprecher des Vereins, Christoph Berndt, auf rbb-Nachfrage sagte, ist das Treffen aus seiner Sicht eine Schauveranstaltung. Sie sei nicht geeignet, einen Dialog einzuleiten. Auch Vorschläge der Verwaltung, kritische Stimmen aus der Stadt zu hören, sind nach rbb-Informationen vom Bundespräsidialamt abgelehnt worden.

Steinbach hat Angst um das Image der Stadt

So sitzt der erste Mann des Staates also mit vielen "Spitzen" zusammen - zum Beispiel mit dem Präsidenten der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg Jörg Steinbach. Der bemüht vor dem Gespräch einmal mehr das Bild einer Weiche: Man sei in Cottbus an einem Scheideweg, sagte Steinbach im rbb-Interview, die Stadt könne gespalten werden, wenn der falsche Weichenausgang gewählt werde. Steinbach warnt vor dem Treffen: Die Uni könne sich nur dann weiter positiv entwickeln, Studierende und Professoren gewinnen, wenn das Image der Stadt positiv sei.

Kelch: Bei den Kommunen muss mehr Geld ankommen

Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch freut sich nach eigenen Worten über die Gelegenheit, aus erster Hand über die Situation in der Stadt berichten zu dürfen. Er wolle klarmachen, wo die Unterstützung des Bundes nötig sei, sagte er im Vorfeld. Das Thema Flüchtlinge sei eine gesamtstaatliche Frage - und nicht nur Sache der Kommunen. Insofern müsse es auch ein gemeinsamer Kraftakt sein, diese Herausforderung zu bewältigen. Vor allen Dingen geht es Kelch um mehr Geld, um die sozialen Herausforderungen in der Stadt zu bewältigen, die sich mit dem Zuzug der Flüchtlinge in der jüngsten Vergangenheit stellen: Der Bund, so Kelch, müsse analysieren, ob die Mittel ausreichend seien - und was davon bei der kommunalen Familie ankomme. Denn dort gebe es die meisten Menschen, die Hilfe und Unterstützung benötigten.

Gespräch soll keine Eintagsfliege bleiben

Und was versprechen sich die Eingeladenen vom Besuch im Schloss Bellevue? Die Superintendentin Ulrike Menzel ist gespannt darauf, "was ein Mann mit einer so breiten Erfahrung wie Steinmeier mitzugeben hat". Sollten die zehn Teilnehmer mehr oder weniger die gleiche Meinung vertreten, dann dürfe das Gespräch keine Eintagsfliege bleiben, so BTU Präsident Steinbach. Dann sollte auch die andere Seite - die Kritiker der Flüchtlingspolitik - gehört werden. Damit ein Dialog entstehen könne.

Diese zehn Amtsträger aus Cottbus sind beim Bundespräsidenten eingeladen: Holger Kelch, Oberbürgermeister Jörg Steinbach, Präsident der BTU Cottbus-Senftenberg Ulrike Menzel, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Cottbus Lothar Judith, Cottbuser Aufbruch Martin Roeder, Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) Maik Bethke, stellvertretender Hauptgeschäftsführer Industrie- und Handelskammer Cottbus Knut Deutscher, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Cottbus Michael Wahlich, Präsident Energie Cottbus Sylvia Wähling, Cottbuser Menschenrechtszentrum e.V. Gabriele Grube, Stadtmarketing Jan Gloßmann, Stadtsprecher