Kaum eine andere Stadt ist in den vergangenen Wochen bundesweit so oft in den Schlagzeilen gewesen wie Cottbus.



Vor allem drei Fälle in den vergangenen Wochen sorgen für die verstärkte Wahrnehmung auf allen Seiten: Am Neujahrsmorgen verfolgen vermutlich Neonazis eine Gruppe von Flüchtlingen und schlagen sie zusammen. Nur wenige Tage später bedrohen syrische Jugendliche in der Innenstadt ein Ehepaar. In einem weiteren Fall verletzt ein syrischer Jugendlicher in der Innenstadt einen Gleichaltrigen im Gesicht. Die Stimmung in der Stadt schaukelt sich in Folge zunehmend hoch.