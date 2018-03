Dass die Wohnsitzauflage nun ausgesetzt wurde, liege daran, dass sich der Jugendliche und sein Vater zuletzt vorbildlich verhalten haben, erklärte der Leiter der Ausländerbehörde, Carsten Konzack, bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Cottbus. Offenbar habe das Gespräch mit beiden Wirkung gezeigt. Sollte sich aber am Integrationsverhalten der Männer etwas ändern, käme die negative Wohnsitzauflage wieder ins Spiel, so Konzack.

Migranten, Kriminalität, rechte Demos: Viele Cottbusser sehen ihre Stadt völlig überfordert. Die Wut auf die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung treibt in Cottbus regelmäßig Tausende auf die Straße. Was sind die Hintergründe, wo sind Lösungsansätze?

Was ist eigentlich los in Cottbus?

Im Januar kam es in Cottbus zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen. Die Gewalt in der Stadt sei in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen, stellte am Dienstag Ordnungsdezernent Thomas Bergner fest. Die gemeinsamen Streifen von Polizei und Ordnungsamt zeigen demnach Wirkung. Er betont, dass auch zehn Sozialarbeiterstellen ausgeschrieben sind. Auf diese hätten sich insgesamt 30 Männer und Frauen beworben. Die Stellen sind speziell für die Sozialarbeit an Schulen gedacht.