rbb Antenne Brandenburg | 23.03.2018 | Iris Wußmann | Bild: rbb

Erste Integrationskonferenz in Cottbus - Eine Stadt kämpft ums Zusammenleben

23.03.18 | 10:40 Uhr

Die neu ankommenden Asylsuchenden werden weniger, doch die Herausforderungen der Integration bleiben. Das wurde zuletzt vor allem in Cottbus deutlich. Die Stadt will die Situation für alle Bürger verbessern - und sucht Ideen auf einer Integrationskonferenz.

Wochenlang war Cottbus in den Schlagzeilen. Es gab Angriffe auf Flüchtlinge und eine Messerattacke sowie eine Messerbedrohung von syrischen Jugendlichen. Was hat sich seitdem getan, und was muss in Zukunft getan werden, damit es nicht wieder zu solchen Übergriffen kommt? Antworten sollen mehrere Konferenzen in der Stadt liefern. Am Freitag fand die erste im Cottbuser Stadthaus statt. Mit Experten, örtlichen Akteuren und Flüchtlingen. Sie wollen das Integrationskonzept mit Leben füllen, an dem Cottbus zwei Jahre gearbeitet hat.



Konferenzteilnehmer im Stadthaus Cottbus | Bild: rbb

137 Teilnehmer, sieben Oberthemen, viele Meinungen

Sozialarbeiter, Lehrer, Streetworker: Die geballte sozialpädagogische Kompetenz sitzt an den Tischen, dazu Vertreter von Verwaltung, Arbeitsamt, Kirche und Polizei. Alle haben irgendwie mit Flüchtlingen zu tun. Sie kommen in sieben Gruppen zusammen, um darüber zu reden, wo es bei der schulischen Bildung oder der beruflichen Orientierung klemmt - angelegt an die Themenfelder des Integrationskonzeptes der Stadt.

"Wenn der Kopf leer ist, denkt man schlechte Sachen"

Eine Teilnehmerin ist Monika O'Oro aus Kenia. Sie sitzt als eine Vertreterin der Flüchtlinge am Tisch. Seit acht Jahren lebt sie in Cottbus und diskutiert zum Konferenzauftakt über Prävention. "Meine Oma hat immer gesagt: Wenn der Kopf leer ist, denkt man nur schlechte Sachen. Aber wenn die Kinder zur Schule oder in die Kita gehen, dann gibt es kein Problem. Wenn Firmen Arbeit geben, dann gibt es kein Problem. Das können auch niedrigschwellige Angebote sein. So etwas brauchen wir in Cottbus."

Mit diesen Worten spricht sie Uwe Krenz aus dem Herzen. Er leitet Integrationskurse in Cottbus und erlebt immer wieder, wie Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. "Es gibt Kandidaten, die nach wie vor sagen, dass sie in Deutschland Arzt werden wollen. Aber das funktioniert mit einem mittelmäßigen Abitur nicht." Beratungen seien deshalb wichtig.



Blick auf den Diskussionstisch. Was wird gebraucht? Was wären Lösungen? | Bild: rbb

Die Wunschliste ist lang

Auf den Tischen im Cottbuser Stadthaus liegen Zettel. Die mit der Aufschrift "Bedarf" sind gefragt, das Stichwort "Beratungen" wird aufgeschrieben. Dazu kommen weitere Wünsche wie Sprachkurse, mehr Schulen und Kita-Plätze. Allein werde Cottbus das nicht stemmen können, sagt der Cottbuser Finanzbeigeordnete Markus Niggemann. Mehr als 20 Millionen Euro seien allein für Schulen nötig.

Integration braucht Geld

Viele Wünsche sind zusammengekommen, die nun von Cottbus und dem Land ausgewertet werden. Der Finanzbeigeordnete Niggemann wünscht sich mehr Fördertöpfe. Die Stadt habe eine lange Liste mit 66 Punkten, die mit dem Land besprochen werden. "Das geht um repressive und integrative Maßnahmen. Es ist vor allem wichtig, dass wir mehr Geld für den Kita- und Schulausbau haben, weil wir 800 minderjährige Migranten in der Stadt haben. Das sind umgerechnet mehrere neue Kitas und Schulen." Es sei wichtig, so Niggemann, dass Kinder aus Migrantenfamilien schon im Kindergarten Deutsch lernen. Die Cottbuser Asyl-Koordinatorin, Kaygusuz-Schurmann, sagt dem rbb, dass sie größten Handlungsbedarf bei der Bildung und bei der Arbeitsmarkt-Integration der Betroffenen sieht. Sie räumte ein, dass die finanziellen Mittel für die notwendigen Maßnahmen nicht ausreiche. Oft helfe es aber auch schon weiter, die gesetzlichen Bedingungen zu ändern statt mehr Geld in die Stadt zu bringen.

Auch die Migranten selbst sind gefordert

Der Integrationsbeauftragte von Cottbus, Henry Crescini, wünscht sich vor allem eins: Dass sich Migranten mehr in das städtische Leben einbringen. So könne das Miteinander verbessert werden. "Ich möchte, dass es irgendwann selbstverständlich wird, dass in einer Stadt wie Cottbus Menschen mit Migrationshintergrund leben können."

Seit Wochen aufgewühlte Stimmung in Cottbus

Das Thema Zuwanderung erregt vor allem seit den Vorfällen im Januar die Gemüter in Cottbus. Es gibt Demonstrationen und Gegendemonstrationen, der rbb brachte kürzlich die Live-TV-Diskussion "Cottbus unerhört", in der beide Seiten kontrovers und laut diskutierten. Auf Wunsch der Stadt Cottbus hat das Land Brandenburg inzwischen die Zuweisung neuer Asylbewerber zur Erstaufnahme nach Cottbus ausgesetzt. Zudem wurde die Präsenz von Ordnungsamt und Polizei in der Innenstadt verstärkt. Zehn neue Sozialarbeiter sollen ihre Arbeit aufnehmen.

Die Veranstaltung am Freitag ist der Auftakt einer ganzen Serie von Treffen. Es soll weitere Konferenzen geben. Wann genau, steht noch nicht fest.



Zwei Drittel der Befragten sind bei der Umfrage Anfang März der Ansicht, dass Cottbus mit der Integration von Flüchtlingen derzeit überfordert ist.

Knapp drei Viertel der Befragten stimmen der Aussage zu, dass es moralische Pflicht sei, auch in Cottbus Flüchtlinge aufzunehmen. 46 Prozent sind der Meinung, dass in Cottbus zu viele Ausländer leben.