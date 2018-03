Die Anwohner an der Bundestraße 169 müssen weiter damit leben, dass täglich rund 1.500 Brummis an ihren Häusern vorbeidonnern. Es wird keine Fahrverbote und lediglich Lärmschutzfenster geben, informierten am Dienstag zwei Landkreise. Von Anja Kabisch

Es ist so laut, wie wenn der Nachbar alle 60 Sekunden ein Loch in die Wand bohrt - und das auch in der Nacht. Die Bewohner der Dörfer an der Bundesstraße 169, einer wichtigen Ost-West Route zwischen Cottbus und dem Elbe-Elster-Kreis, können ein Lied davon singen. Im Minutentakt donnern tonnenschwere Lkw an ihren Häusern vorbei.

Und das wird auch so bleiben: Die zuständigen Landkreise Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz lehnten am Dienstag bei einem Vor-Ort-Termin in Klein Oßnig Fahrverbote für die Brummis ab - es wird für sie weiter lediglich eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h geben.

Und die lärmgeplagten Anwohner in Klein Oßnig und Allmosen? Sie bekommen gratis Schallschutzfenster. Finanziert werden diese zu 75 Prozent vom Bund, den Rest übernimmt das Land.