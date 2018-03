rbb/Holger Keßler Video: rbb vor Ort - Cottbus unerhört?! | 01.03.2018 | Bild: rbb/Holger Keßler

rbb vor Ort im Alten Stadthaus - Kontrovers und laut - Cottbus streitet über Flüchtlinge

01.03.18 | 22:00 Uhr

Seit Wochen zieht sich ein breiter Graben durch die Stadt Cottbus. Auf der einen Seite Gegner der Flüchtlingspolitik, auf der anderen Befürworter. Eine Diskussionsrunde zwischen den verschiedenen Gruppen im Alten Stadthaus verlief nicht immer störungsfrei. Von Holger Keßler



Das Alte Stadthaus am Cottbuser Altmarkt platzt aus allen Nähten. Viele Cottbuser, aber auch Auswärtige sind zu der Podiumsdiskussion des rbb gekommen. Wer keinen Platz mehr im Saal ergattert hat, verfolgt den Bürgertalk auf einem großen Monitor im Foyer. Seit Jahresbeginn sorgen Spannungen und gewalttätige Übergriffe zwischen Flüchtlingen und Deutschen in der Cottbuser Innenstadt deutschlandweit für Schlagzeilen. Demonstrationen für eine weltoffene Stadt wechselten sich mit Protesten gegen die Flüchtlinge ab. Der rbb hat deshalb Vertreter verschiedener Seiten zum Gespräch gebeten. Das Interesse unter den Einwohnern ist groß.



Auf dem Podium tauschen Christoph Berndt vom rechtspopulistischen Verein Zukunft Heimat, Marianne Spring-Räumschüssel von der AfD Cottbus, Pegida-Experte Frank Richter aus Dresden, Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch und die Cottbuser Bürgermeisterin Marietta Tzschoppe (beide SPD) sowie Uni-Präsident Jörg Steinbach ihre Standpunkte aus. Die Stimmen derer, die der Flüchtlingspolitik von Bund und Land kritisch gegenüberstehen, sind an diesem Abend im Publikum deutlich in der Überzahl. Immer wieder gibt es laute Buhrufe, besonders wenn Ministerin Münch nach ihrer Meinung gefragt wird. Sie lobt das Integrationskonzept der Stadt. Auch Dank vieler freiwilliger Helfer würden sich Ausländer in Cottbus wohlfühlen können. Sie betont aber auch, dass sich alle an Regeln halten müssten, egal ob Einheimischer oder Flüchtling. Mehrmals muss rbb-Moderator Andreas Rausch eingreifen und dazu aufrufen, die Podiumsteilnehmer ausreden zu lassen.

Einen Dialog anstossen - das ist das Ziel des Abends

Applaus brandet dagegen auf, wenn Berndt von Zukunft Heimat das Wort hat. Angesprochen auf den großen Zulauf bei den Protesten von Zukunft Heimat bezeichnet er diese als ein Spiegelbild der Gesellschaft.

Marianne Spring-Räumschüssel von der AfD Cottbus teilt scharf gegen die Landesregierung aus. Das Land Brandenburg habe die Stadt "am langen Arm verhungern lassen", kritisiert sie. Hilferufe seien nicht erhört worden. Auch Bürgermeisterin Tzschoppe sieht eine Teilschuld an der Situation in Cottbus bei der Landesregierung. Die monatelange Diskussion um die Kreisgebietsreform habe das Thema Integration zu lange überschattet, findet sie. Der Präsident der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Steinbach warnt bei der Podiumsdiskussion eindringlich davor, dass seine Hochhschule einen Kollateralschaden erleiden könne, was sich wiederum negativ auf die Stadt auswirken könne. Etwa ein Viertel der 8.000 Stundenten an der BTU stamme aus dem Ausland. Das in Cottbus einige Gruppen Stimmung gegen Ausländermachten, gefährde die Zukunft der Uni.

Die derzeitige Lage in Cottbus sei vergleichbar mit der in Dresden vor ein paar Jahren, sagt Pegida-Experte Richter. Er hofft, dass alle Seiten nach dem Abend miteinander im Gespräch bleiben und ruft zur Rückkehr zur Sachlichkeit auf. "Wer am lautesten brüllt, hat nicht immer die besten Argumente", lautet sein Schlußwort. Auf eine Einladung zu weiteren Gesprächen durch Uni-Präsident Jörg Steinbach ging Berndt von Zukunft Heimat in seinem letzten Statement jedoch nicht ein.

Fast jeder dritte Cottbuser würde AfD wählen

Von den Auseinandersetzungen der vergangenen Monate profitiert vor allem die AfD. Das zeigt eine im Auftrag des rbb von Infratest dimap in Cottbus durchgeführte Umfrage. Demnach würden 29 Prozent der Cottbuser die AfD wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre. Auf Platz zwei käme die CDU mit 24 Prozent, vor der Linken mit 17 Prozent. Große Verliererin wäre die SPD. Sie würde die Hälfte der Stimmen einbüßen und käme nur noch auf Platz vier. Zudem fühlt sich jeder Dritte der mehr als 1.000 befragten Cottbuser in seiner Stadt nicht mehr sicher.



Was sagen die Cottbuser?

Bild: rbb/infratest dimap Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl in Brandenburg wäre, würde die AfD in Cottbus 29 Prozent erhalten. Zweitstärkste Kraft wäre die CDU mit 24 Prozent.



Bild: rbb/Landeswahlleiter Brandenburg Bei der Landtagswahl in Cottbus im September 2014 lag die AfD bei 10,7 Prozent. Die Sozialdemokraten waren 2014 mit fast 32 Prozent stärkste Kraft in der Lausitz-Stadt.



Bild: rbb/infratest dimap Fast drei Viertel der Cottbuser sind mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung nicht zufrieden.



Bild: rbb/infratest dimap Aufgelistet nach Parteianhängern zeigt sich, dass alle Anhänger der AfD nicht zufrieden sind mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Der geringste Anteil der Unzufriedenen findet sich mit einem Drittel bei den Anhängern der Grünen.



Bild: rbb/infratest dimap Laut der Umfrage fühlen sich knapp zwei Drittel der Befragten auf öffentlichen Plätzen, Straßen, in Parkanlagen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher.

Bild: rbb/infratest dimap Frage der Umfrage: Wenn Sie sich in Cottbus im öffentlichen Raum, d.h. auf öffentlichen Plätzen, Straßen, in Parkanlagen bewegen oder auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen: Fühlen Sie sich dort dann alles in allem sehr sicher, eher sicher, eher unsicher oder sehr unsicher? (Aufgelistet nach Bildung und Geschlecht)

Bild: rbb/infratest dimap Zwei Drittel der Befragten sind der Ansicht, dass Cottbus mit der Integration von Flüchtlingen derzeit überfordert ist.

Bild: rbb/infratest dimap Knapp drei Viertel der Befragten stimmen der Aussage zu, dass es moralische Pflicht sei, auch in Cottbus Flüchtlinge aufzunehmen. 46 Prozent sind der Meinung, dass in Potsdam zu viele Ausländer leben.| Weitere Bildergalerien | Sendung: Brandenburg aktuell, 01.03.2018

