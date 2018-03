rbb-24-nutzer Berlin Freitag, 02.03.2018 | 17:54 Uhr

"Er habe die Fachleute also im Haus, sagt Steinbach" - nur hört er sie nicht. Denn Herr Steinbach hat mit seinem Auftritt belegt, wie wenig er über den Umgang mit Rechtsextremismus weiß. Schlimmer noch, er relativierte Rassismus während der Diskussion und äußerte nur Befürchtungen, im eigenen Umfeld Betroffene haben zu können. So funktioniert Antirassismus nicht. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da heißt es als Hochschulstandort Gesellschaftskritik zu üben: sowohl am seit Jahrzehnten grassierenden Rassismus und Rechtsextremismus in Cottbus und Umgebung sowie an Perspektivlosigkeit und Armut in einer relativ strukturschwachen Gegend.



Mag sein, dass Marginalisierungen radikalere Einstellungen begünstigen, die Menschen sind aber dennoch selbst für diese verantwortlich. Die "Abgehängten", die am liebsten noch mehr als sie Abgehängte konstruieren wollen, lösen keine Probleme.



Opferperspektive, Moses-Mendelssohn-Zentrum, MBR, AAS - so wird ein Schuh daraus.