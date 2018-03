Waschen, Plätten, Deutsch: Integration in Forst

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Montag das Oberstufenzentrum in Forst besucht. Hier gibt eine Autowerkstatt und eine moderne Wäscherei, in der junge Männer aus Syrien, Afghanistan und Somalia sich beim Dämpfen und Glätten von Hosen und Hemden ausprobieren: 37 Flüchtlinge werden im Oberstufenzentrum gerade auf ihre Ausbildung vorbereitet.

Woidke traf bei seinem Besuch auf eine pensionierte Lehrerin, die mit ihren 74 Jahren täglich mit den Flüchtlingen arbeitet - und angab, keinerlei Probleme zu haben. Und er hörte von Grenzen, die gezogen werden, wenn vor dem Sportunterricht der Gebetsteppich ausgerollt werden soll.

Für Woidke ist die Schule ein Beispiel dafür, wie Integration gut funktioniert. Die Menschen würden sich kennenlernen, darüber reden, warum so viele Flüchtlinge kommen, so Woidke. Jeder könne sich fragen, was er mit seiner Familie unter ähnlichen Umständen gemacht hätte. Es sei wichtig, Kontrakte herzustellen, Misstrauen und Angst abzubauen.