Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen in Cottbus will Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) die Bürger zum Gespräch einladen. Insgesamt soll es sieben Angebote geben. Von Thomas Krüger

Das Bild in Cottbus war monatelang in unregelmäßigen Abständen von Demonstrationen des Vereins "Zukunft Heimat" bestimmt. Der Verein aus dem Spreewald hat die Stadt für sich entdeckt, mit populistischen und rassistischen Patrolen gegen die Flüchtlingspolitik protestiert. Jeweils mit deutlich mehr als 1.000 Teilnehmern. Lange hat sich die Stadtspitze zurückgehalten, war Beobachter. Jetzt will sie in die Offensive gehen.

Oberbürgmeister Holger Kelch hat am Dienstag erste Termine angekündigt.

Am Samstag wird es im Cottbuser Stadthaus eine Sonderversammlung der Stadtverordneten geben. Öffentlich natürlich, sagt Oberbürgermeister Holger Kelch, für alle Cottbuser. Der Verein "Zukunft Heimat" aus dem Spreewald werde kein Rederecht haben. Schließlich, so der Oberbürgermeister, trage die Stadtspitze Verantwortung für Einwohner der Stadt und deren Probleme.