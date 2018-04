Bild: rbb/Sebastian Schiller

Integration von Zuwanderern - "Zukunft Heimat" auf Cottbuser Bürgerforum kaum vertreten

21.04.18 | 16:26 Uhr

In Cottbus soll miteinander geredet werden: Über Das Verhältnis von Einheimischen und Flüchtlingen und die Situation in der Stadt. Doch diejenigen, die sich sonst lautstark äußern, blieben beim ersten Cottbuser Bürgerforum stumm. Von Sebastian Schiller



In Cottbus hat die Stadtspitze am Samstag erstmals zu einem öffentlichen Bürgerdialog zur Situation in der Stadt geladen. Dabei sollten den verschiedenen Meinungen ein Podium geboten werden, bei dem die Einwohner der Stadt auch Befürchtungen oder Ängste offen formulieren sollten. Dazu wurde eine Sonder-Stadtverordnetenversammlung einberufen, an deren Ende eben dieser Bürgerdialog gesetzt wurde.

Hälfte der Stühle bleibt leer

Das Stadthaus war im Vorhinein abgeriegelt worden. Weiß-rote Plastikzäune schirmten den Eingangsbereich ab, hinein ging es nur über eine Taschenkontrolle. Dabei wurde auch auf die Ausweise geschaut - denn wer nicht in Cottbus wohnt, durfte das Gebäude nicht betreten. Das Motto: Cottbuser reden über Cottbus. Das Interesse seitens der Cottbuser hielt sich allerdings in Grenzen, die Hälfte der Stühle im Stadthaus blieb leer. Vor allem die Cottbuser Mitglieder des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat" oder Teilnehmer der Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik waren nur in kleiner Zahl vor Ort. Noch weniger haben sich zu Wort gemeldet.



Stattdessen berichteten Vertreter von Flüchtlingsinitiativen über Fortschritte bei der Integration von Flüchtlingen. Wenn es um Probleme ging, dann erzählten sie von meist individuellen Probleme im Zusammenleben, beispielsweise die Geruchsbelästigung durch Wasserpfeifen oder Schmutzecken in der Stadt. Kontrovers wurde es nur an einer Stelle, als ein Cottbuser NPD-Vertreter vorschlug, "abschiebefähige Parallelgesellschaften" zu schaffen - die Menschen also nicht zu integrieren, sondern separat in abgeschirmten Bereichen unterzubringen. Abgesehen davon wurden auch Probleme mit rechtsextremer Gewalt immer wieder thematisiert und gefordert, dass die Stadt mehr dagegen tun müsse.



Kelch fordert Dialog ohne Hass

Gegenstimmen verwiesen hingegen immer wieder vor allem auf die Kosten, die die Flüchtlingssituation verursache und forderten Klarheit dazu von Oberbürgermeister Holger Kelch. Der CDU-Politiker hatte zuvor in der öffentlichen Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung die Landesregierung aufgefordert, der Stadt notwendige finanzielle Mittel für die Integration der Flüchtlinge zu zahlen. Die Bürger der Stadt rief Kelch zum Dialog über die Integration von Zuwanderern auf. Er erwarte von allen Cottbusern eine Abkehr von politischem Extremismus jeder Art und eine Abkehr von Hass und Gewalt.

Absperrgitter wurden vor dem Stadthaus aufgestellt. | Bild: rbb/Sebastian Schiller

"Zukunft Heimat" demonstriert statt zu reden

Auch wenn die Golßener Vertreter des Vereins "Zukunft Heimat" von der Veranstaltung ausgeschlossen wurden - "Zukunft Heimat" kommt aus Golßen, hat aber inzwischen mehr Cottbuser Mitglieder - war der Verein während des Bürgerforums mehrmals Thema. Einige Diskussionsteilnehmer fühlten sich durch die andauernden Demonstrationen des Vereins in Cottbus vor den Kopf gestoßen. Sie forderten den Oberbürgermeister dazu auf, mit den Golßenern das Gespräch zu suchen und ihnen klar zu machen, dass die Cottbuser ihre Probleme selbst lösen wollen.



Auch muss sich der Verein jetzt die Frage gefallen lassen, warum er trotz im Vorfeld bekundeter Gesprächsbereitschaft keine gesprächsbereiten Vertreter in die Diskussion geschickt haben. Stattdessen hatte der Verein im Vorfeld und in Sichtweite zum Stadthaus eine Demonstration angemeldet. Auch hier war das Interesse vergleichsweise gering. Nach zuletzt rund 1.500 Menschen vor genau einer Woche folgten dieses Mal nur rund 100 dem kurzfristigen Aufruf.

Stadtteilkonferenzen geplant

Cottbus hat in den vergangenen Jahren mehr Flüchtlinge aufgenommen als andere Kommunen. Aktuell leben nach Angaben von Kelch 8.748 Ausländer in der Stadt, darunter 3.290 Flüchtlinge. Der Ausländeranteil habe sich in den vergangenen zehn Jahren auf 8,4 Prozent mehr als verdoppelt. Die Diskussionsrunde im Stadthaus war eine Auftaktveranstaltung. Noch im Mai und im Juni soll es mehrere Stadtteilkonferenzen in den größeren Stadtteilen geben - dann auch mit Nicht-Cottbusern.

