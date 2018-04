Bild: rbb

rbb-Fernsehen | 05.04.2018 | 21:00 Uhr - Cottbus zwischen Frust und Integration

03.04.18 | 17:17 Uhr

Der Ton in Cottbus ist rauer geworden: Nach Angriffen auf und durch Flüchtlinge haben die einen die "Schnauze voll", die anderen Ideen für ein besseres Zusammenleben. Eine große rbb-Doku lässt jetzt viele Akteure in der Stadt zu Wort kommen. Von Phillipp Manske

Die Stadt Cottbus hat sich in wenigen Wochen als deutschlandweiter Kristallisationspunkt der Debatte um die Flüchtlingspolitik entwickelt. Nach mehreren Übergriffen, zunächst von Deutschen auf Ausländer, dann von Ausländern auf Deutsche, sehen Asylgegner in der Stadt ein Beispiel für die gescheiterte Integration. Demonstrationen pro und contra Flüchtlingspolitik ziehen seit Jahresbeginn tausende Menschen an. Einen Dialog gibt es kaum. Sozialarbeiter, Lehrer, Polizisten, Flüchtlinge, besorgte Bürger - haben sie die "Schnauze voll"? Dieser Frage sind die rbb-Reporter Anne Holzschuh und Phillipp Manske über mehrere Wochen nachgegangen. In ihrer rbb-Reportage ergründen sie, wo die Alltagsprobleme der Integration liegen. Sie besuchen Schulen, in denen Lehrer mit der großen Anzahl nicht-deutschsprechender Migranten überfordert sind. Sie schauen mit Polizisten und Juristen auf die derzeitige Situation in Cottbus und ergründen die Ängste von besorgten Bürgern und Flüchtlingen, die sich unter Generalverdacht gestellt fühlen. Viele haben ganz praktische Ideen, wie sich die Lage womöglich entspannen könnte.



Einen Vorab-Einblick in die Fernsehreportage gibt es hier:

Filmausschnitt Polizeikontrolle rbb

Polizeikontrollen in Cottbus

Solche Polizeistreifen in der Innenstadt sind mittlerweile Alltag in Cottbus, Brandenburgs zweitgrößter Stadt mit etwa 100.000 Einwohnern, davon 4.300 Flüchtlinge - knapp 8.500 Ausländer insgesamt. Nach den Auseinandersetzungen Anfang des Jahres ist die Polizei deutlich präsenter. Unter der Woche sind zehn Bereitschaftspolizisten im Stadtzentrum unterwegs. Sie kontrollieren vor allem Jugendliche und junge Männer. Deutsche genauso wie Ausländer. Dabei finden die Beamten immer wieder Messer und Drogen.

2017 gab es 368 Gewaltstraftaten in Cottbus. 66 davon gehen auf das Konto von Flüchtlingen. Viele Fälle davon landen am Amtsgericht. Doch schnelle Strafen sind nicht zu erwarten. Die Richter sind überlastet. Und mehr Personal ist nicht in Sicht.



Am Anfang steht die Sprache

Die Dokumentation versucht das Leben in Cottbus aus vielen Perspektiven zu beleuchten - und geht natürlich auch zu jenen, um die es vorrangig geht - zu Geflüchteten.



Montagmorgen, 8:15 Uhr, Integrationskurs für Migranten. In einem schmucklosen Klassenraum wird Deutsch unterrichtet. Es herrscht Anwesenheitspflicht. Eigentlich müssten hier insgesamt 16 Frauen und Männer sitzen. Doch viele trudeln erst nach und nach ein. Andere kommen gar nicht zum Unterricht. Am Ende fehlen drei Leute. Und das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel.

Bild: rbb

Die, die heute Morgen da sind, stammen aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und Tschetschenien. Einige sind Anfang 20, andere Mitte 30 oder deutlich älter. Gerade stehen Alltagsbegriffe auf dem Stundenplan. Ein Beamer wirft Bilder von Kleidungsstücken an die Wand. An der Tafel steht ein junger Mann aus Pakistan, er soll ein Teil benennen und dann aufschreiben. "Pullover" – das klappt ganz gut. Aber reicht das? In sechs bis neun Monaten sollen die Menschen hier so gut deutsch sprechen können, dass sie sich für einen Job bewerben können. Die meisten werden das nicht schaffen, sagt Uwe Krenz, Chef der Sprachschule: "Über die Hälfte besteht den Abschlusstest nicht im ersten Anlauf", und er ergänzt: "Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Jüngeren doch integrierbar sind, bis zu einem Alter von vielleicht dreißig Jahren. Das klappt, glauben wir. Aber wenn sie älter werden, also wenn sie ihr Leben schon gelebt haben und 45, 50 Jahre alt sind, das ist schwierig. Da können wir nur auf die Kinder oder Enkel setzen, die hier herkommen."

Bild: rbb

Wir schaffen das. Nicht?

Hausbesuch bei einem sogenannten "besorgten Bürger": Ulrich Böhm ist Rentner und wohnt mit seiner Frau in einem Einfamilienhaus in Cottbus. Seit Wochen folgt er den Aufrufen des Vereins "Zukunft Heimat", um gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Bei den regelmäßigen Kundgebungen in Cottbus ist er einer von mehreren Tausend, die die Unzufriedenheit auf die Straße treibt. Er glaubt, dass sich die meisten Flüchtlinge nicht integrieren werden: "Ich bin der Überzeugung, dass nur zehn Prozent sich integrieren lassen. Es macht keinen Sinn, da einen Haufen Geld auszugeben." Zudem fühlt sich Böhm falsch informiert. In seiner Wahrnehmung hieß es öffentlich immer wieder, die Gewalt sei durch die Flüchtlinge gar nicht gestiegen. "Es hieß aber: Das ist nur gefühlt und das stimmt nicht. Aber es war eben dann doch nicht gefühlt."

Privates Engagement als Lösung?

Reiner Kruse sieht das anders. Er ist Vormund von zwei jugendlichen Flüchtlingen aus Afghanistan. Einer der beiden, ein 16-Jähriger, wohnt bei ihm zuhause. Ahmadi erzählt von den Unterschieden zwischen Deutschland und seiner Heimat. Lächelnd und in gutem Deutsch erklärt er: "Wenn man in Afghanistan rausgeht, dann kommt man, wenn man will."

Bild: rbb

Ahmadi und Reiner Kruse mussten sich erst aneinander gewöhnen. Der Jugendliche musste lernen, dass es in Deutschland andere Regeln gibt. Und Reiner Kruse musste seinen Erziehungsstil verändern: "Womit beide am besten klarkommen, sind ganz klare Regeln, Gesetze, Grenzen. Das verstehen sie am besten. Das ist allerdings nicht mein Erziehungsstil. Ich bin jemand, der gerne erstmal spricht und versucht sie mit Einsicht dorthin zu führen, was das Richtige ist. Aber da musste ich mich leider ein bisschen davon verabschieden. Weil diese Mentalität oder diese Kultur, sind sie von zu Hause nicht gewohnt: Da sagt der Vater, das wird jetzt so gemacht und dann wird auch gar nicht diskutiert darüber." Mittlerweile kommen Vormund und Flüchtling gut miteinander aus. Reiner Kruse meint, dass nur das Erlernen der deutschen Sprache der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration sein kann. Er hofft, dass seine beiden Schützlinge ihren Weg in Cottbus gehen werden.

"Schnauze voll? – Cottbus zwischen Frust und Integration" – die komplette Reportage läuft am 5. April um 21 Uhr im rbb-Fernsehen.