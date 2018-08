Fred Mahro hat am Mittwoch seinen ersten Tag als Gubener Bürgermeister - und das, obwohl er bereits seit sieben Jahren das Amt innehat. Nun wird aus dem Stellvertreter auch der offizielle Würdenträger. Von Iris Wußmann.

Am Mittwoch hat der gewählte Bürgermeister von Guben, Fred Mahro (CDU), seinen ersten Arbeitstag. Er kennt sich trotzdem schon bestens aus. Bereits seit sieben Jahren führt Mahro die Geschäfte der Stadt, nur eben als Stellvertreter und nicht als gewählter Bürgermeister.

Einer der ersten Gratulanten am ersten Tag ist Bartlomiej Bartczak, der Bürgermeister der polnischen Nachbarstadt Gubin: "Es ist ein wichtiger Tag, auch in seinem Leben", sagt Bartczak. "Freunde müssen dabei sein an solchen Tagen." Freunde sind beide seit vielen Jahren. Bartczak kennt Mahro - und weiß wie wichtig es ihm ist, nun gewählter Bürgermeister zu sein. Auch wenn der einstige Stellvertreter das eigentlich nie wollte. Aber: "Es wäre schade für die Stadt, wenn er das nicht gemacht hätte."

Mahro ist keiner, der sich vordrängt oder wichtig nimmt. "Ich hab das gemacht ohne Zulagen oder sowas, es gab genug Arbeit es gab eine gute Mannschaft. Da war die Besoldung nebensächlich", sagt Mahro am Mittwoch. Zum Umzug vom kleinsten Büro der Verwaltung ins Bürgermeisterbüro musste er förmlich gedrängt werden.

Nun will er das Rathaus verjüngen. Dazu gehört auch sein neuer Büroleiter, ein junger Mann aus Guben. Ein deutliches Zeichen, dass sich die Doppelstadt an der Neiße weiterentwickeln soll.

Mahro macht dabei bescheiden seinen Job, so wie schon die letzten sieben Jahre: "Ich bin nichts Besonderes hier im Rathaus, sondern der Verwaltungsleiter. Und das will ich auch versuchen weiter so zu leben."