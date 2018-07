Der Ruf der Bundeswehr ist schlecht. Immer wieder wird vor allem über Mängel beim Material berichtet. Um sich selbst ein Bild vom Zustand der Truppe zu machen, ist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Dienstag zum Auftakt ihrer Sommerreise zu Besuch beim Hubschraubergeschwader 64 am Standort Schönewalde/Holzdorf an der Landesgrenze zu Sachsen Anhalt.



Besonders die Hubschrauber der Bundeswehr stehen in der Kritik. Das Material sei veraltet und fehlerhaft, Piloten hätten nicht genug Flugzeit. Am Standort Holzdorf sind 20 der sogenannten "CH53" stationiert. CH steht für Cargo Helicopter, also Transporthubschrauber. Damit können bis zu 36 Soldatinnen und Soldaten, sowie Material zu Einsätzen geflogen werden. In Holzdorf stehen die CH53 in der neuesten Version, wie Kommandeur Knut Brantin im rbb-Interview sagt. "Kennzeichnend hierfür ist ein ganz neues und modernes Avioniksystem mit Multifunktionsdisplays und einer neuen Flugregel-Steuerungsanlage." Die Ministerin wird unter anderem an einer Vorführung der Fluggeräte teilnehmen. Fünf von ihnen sind zur Zeit im Auslandseinsatz, außerdem unterstützte der Standort in diesem Jahr auch die Feuerwehr bei Löscheinsätzen gegen Waldbrände.

Von der Leyen wird sich auch über die Aufgaben und die Arbeitsweise des Hubschraubergeschwaders informieren. Die Hauptaufgabe des Standortes ist die Aus- und Weiterbildung von Besatzungsmitgliedern.

Bei ihrer Sommerreise besucht die Ministerin insgesamt 15 deutsche Bundeswehrstandorte Am Bundeswehrstandort Schönewalde/Holzdorf sind 1.800 Soldaten und Zivilisten beschäftigt. Damit ist er einer der größten Arbeitgeber der Region.