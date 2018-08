dpa/Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 28.08.2018 | Jörg Reimann | Bild: dpa/Pleul

Cottbus eines der Schlusslichter - Personalschlüssel in Brandenburger Kitas unterm Schnitt

28.08.18 | 15:14 Uhr

In Ostdeutschland muss sich ein Erzieher um etwa doppelt so viele Krippen-Kinder kümmern wie im Westen Deutschlands - das zeigt eine neue Studie. In den Kindergärten ist die Tendenz ähnlich - dafür sorgen auch die Zahlen aus Brandenburg. Von Martin Schneider



Windeln wechseln, füttern, spielen - und das im Akkord: In kaum einem anderem Bundesland muss sich ein Kita-Erzieher um so viele Kinder kümmern, wie in Brandenburg. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Ein weiteres Ergebnis: Cottbus zählt im bundesweiten Krippen-Vergleich zu den Schlußlichtern.



Sechs Kinder auf einen Krippen-Erzieher

Laut den Zahlen von März 2017, die am Dienstag veröffentlicht wurden, musste sich in Brandenburg ein Erzieher im Schnitt um 5,8 Kinder kümmern. Das sei bundesweit der viertschlechteste Wert hinter Sachsen (6,4), Mecklenburg-Vorpommern (6,0) und (5,9).[Detaillierte Studienergebnisse für Brandenburg und Berlin] Der Durchschnittswert Ost liegt bei 6,0 Kindern je Erzieher, für den Westen bei 3,6. Der bundesdeutsche Schnitt liegt bei 4,3. Zu dem Durchschnittswert in Brandenburg tragen vor allem Frankfurt/Oder (6,3 Kinder je Erzieher), Cottbus (6,3 Kinder) und der Landkreis Barnim (6,2 Kinder) bei. Zum Vergleich: Deutschlandweit am besten schneidet der Kreis Göppingen in Baden-Württemberg ab. Dort kümmert sich ein Erzieher im Schnitt um 2,6 Kinder.

Elf Kinder auf einen Kindergarten-Erzieher

Auch bei der Betreuung von Kindern über drei Jahren liegt Brandenburg zurück: 10,8 Kinder kommen hier auf einen Erzieher, damit landen das Bundesland auf dem fünftletzten Platz. Vorzeige-Bundesland ist Baden-Württemberg mit 7,1 Kindern pro Erzieher.

Innerhalb Brandenburgs schneidet der Kreis Ostprignitz-Ruppin mit einem Schnitt von 9,4 am besten ab. Märkisches Schlusslicht ist Brandenburg an der Havel, mit einem Schnitt von 12,4, gefolgt von Cottbus mit 12,1. Schon im vergangenen Jahr zählte Cottbus bei der Studie zu den Schlußlichtern: Die Stadt hatte damals kritisiert, dass in der jedes Jahr neu erscheinenden Erhebung zum Beispiel nicht berücksichtigt wird, wie lange ein Kind pro Tag in der Kita ist und in wievielen Schichten die Erzieherinnen arbeiten. Von allen ostdeutschen Bundesländern bietet Brandenburg den Kindergartenkindern aktuell jedoch die besten Betreuungsverhältnisse.

Situation hat sich insgesamt verbessert

Bundesweit hat sich die Kita-Qualität bei der Betreuung aber verbessert - auch in Brandenburg. Kümmerte sich hier im Jahr 2012 ein Erzieher um durchschnittlich sieben Kinder unter drei Jahren, beaufsichtigt ein Erzieher heute noch sechs Knirpse.

Die Bertelsmann-Stiftung empfiehlt für den Krippenbereich einen Erzieher für drei Kinder, im Kindergarten einen Erzieher für siebeneinhalb Kinder. Für eine nachhaltige Qualitätsverbesserung fordert die Stiftung mehr Geld vom Bund und bundesweit einheitliche Standards für Personalschlüssel, Weiterbildung und Ausstattung.