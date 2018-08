Das Verwaltungsgericht Cottbus hat am Freitag entschieden, dass die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung in der kreisfreien Stadt im Jahr 2014 ungültig ist und deshalb wiederholt werden muss.



In dem Gerichtsprozess ging es um die Größe der Wahlkreise. In Cottbus waren diese so zugeschnitten, dass es teilweise Unterschiede von 6.000 Wahlberechtigten gab - was nach Ansicht der Richter zu große Unterschiede sind. Diese Einteilung sei deshalb rechtswidrig, so das Verwaltungsgericht.