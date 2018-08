Die Zahl rechtsextremer und rechtsgerichteter Demos und Aktionen in Brandenburg hat in jüngster Zeit zugenommen. Das teilte das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Linken mit.

Die größte rechtsgerichtete Veranstaltung in dem Quartal gab es den Angaben zufolge Mitte April mit 1.300 Teilnehmern in Cottbus.

Demnach gab es zwischen April und Juni dieses Jahres 43 derartige Aktionen. In den drei Monaten davor waren es noch 26. Meist handelte es sich dabei um Aktionen von Rechtsextremen wie Mahnwachen, Infostände, Plakatieren und Kundgebungen. Stattgefunden haben sie in vielen Städten - darunter Schwedt, Potsdam, Senftenberg, Cottbus und Guben.

Am Montagabend sendet die ARD zu dem Thema eine Kontraste-Reportage mit dem Titel "Wer ist das Volk? - Cottbus in Aufruhr". Im Mittelpunkt des Beitrags steht der Verein "Zukunft Heimat". Er steht laut Verfassungsschutz in engem Kontakt zu Rechtsextremisten. Gleichzeitig sind die Demonstrationen des Vereins in Cottbus Ausdruck einer gespaltenen Stadt. Zu diesem Schluss kommen die Autorinnen der Reportage.