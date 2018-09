Die CDU-Abgeordnete Roswitha Schier kritisierte in der Aussprache den gegenwärtigen Zustand des Spreewalds, obwohl bereits Millionenbeträge in den Erhalt von Wehren und Schleusen gesteckt wurden. "In den letzten 30 Jahren haben wir den Einklang von Mensch und Natur in eine Schieflage gebracht."

Die Kulturlandschaft werde nicht so gepflegt, wie es erforderlich sei, so Schier weiter. "Die Landwirte kämpfen mit nassen Wiesen und Feldern, die nicht zu bearbeiten sind, die Fische haben nicht mehr die kleinen Seitenarme zum Laichen, weil diese bis unter die Wasseroberfläche verschlammt sind." Stattdessen würden sich Pflanzen wie die Tollkirsche und die Ambrosia ausbreiten, obwohl diese nicht in den Spreewald gehörten.

Bis zum Sommer 2019 soll der Aktionsplan zum Spreewald von der Landesregierung vorgelegt werden.