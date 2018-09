Der Landrat des Dahme-Spreewald-Kreises Stephan Loge (SPD) hat am Dienstag seinem 1. Beigeordneten Chris Halecker (Linke) die Führung der Dienstgeschäfte mit sofortiger Wirkung verboten.

Der Landrat reagierte mit der Beurlaubung, wie es in einer Pressemitteilung heißt, auf den Strafbefehl in Höhe von 34.500 Euro, den das Amtsgericht Fürstenwalde gegen Halecker verhängt hatte. Dieser lautet auf Untreue in acht Fällen und ist noch nichts rechtskräftig. Der Linken-Politiker soll vom Konto der Landesrettungsschule Bad Saarow knapp 6.700 Euro für private Zwecke verwendet haben.