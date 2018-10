In einem Gerichtsurteil wurde bereits festgestellt, dass der Verkehrslärm an der B169 gesundheitsschädlich ist. Die Landkreise wurden zum Handeln aufgefordert. Der Kreis Oberspreewald-Lausitz hat bereits angekündigt auf einem Teilabschnitt der Strecke ein LKW-Fahrverbot zu verhängen. Der Spree-Neiße Kreis hat in Klein Oßnig die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h herabgesetzt und zur Kontrolle einen festen Blitzer aufstellen lassen.

Den Bewohnern reichen diese Maßnahmen nicht aus. Die Allmosener drohten bereits mit einer Untätigkeitsklage gegen den Landkreis Oberspreewald-Lausitz und Landrat Siegurd Heinze. Nun schaltet sich auch die Interessengemeinschaft B169 in Klein Oßnig ein. Sie hatte eine Anwohnerin in ihrer Klage unterstützt, nun wendet sie sich an den Ministerpräsidenten.

Das Handeln der Verwaltungen und des Ministeriums trieben die Anwohner und Mitglieder der Interessengemeinschaft in die Hände der AfD, so Vereinsvorsitzender Gerhard Düring in seinem Brief. Der Glaube an Demokratie und Rechtsstaat werde stark beschädigt, wenn nicht gar zerstört.