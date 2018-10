Am Land- und am Verwaltungsgericht in Cottbus nimmt am Montag jeweils ein neuer Richter beziehungsweise Proberichter die Arbeit auf. Damit soll dem enormen Verfahrensstau an den Gerichten entgegengewirkt werden.

Wie Justizminister Stefan Ludwig dem rbb gegenüber sagte, sei der Gerichtsstandort Cottbus in diesem Jahr damit um insgesamt elf Stellen gestärkt worden. Die neuen Richter würden am Sozial-, Verwaltungs- und Landgericht eingesetzt. Zu den Verstärkungen gehörten auch einige Proberichter. Das sind Richter, die noch keine Planstelle und nicht das Arbeitspensum etablierter Richter haben und derzeit eingearbeitet werden.