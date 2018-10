Im Streit um ehemalige jüdische Grundstücke im Cottbuser Stadtteil Groß Gaglow geht der Ortsbeirat in die Offensive. In einem Schreiben fordert er eine Entschädigung durch den Bund. Auch von Neuwahlen und Politikverdrossenheit ist die Rede.

In der am Montag verbreiteten Mitteilung werden ein Ende der Großen Koalition und Neuwahlen gefordert. Die Wahlen in Bayern und Hessen hätten gezeigt, dass die Bürger das Vertrauen in die Politik und die Volksparteien verloren hätten.

Ein Pressemitteilung adressiert an den Bundespräsidenten, die Bundeskanzlerin und den Bundesinnenminister: Im Fall der Rückübertragungsforderungen der Jewish Claims Conference (JCC, siehe Info-Kasten) in Cottbus , holt der Beirat des betreffenden Ortsteils Groß Gaglow nun zum großen Schlag aus.

Hintergrund ist eine über 80 Jahre zurück liegende Geschichte: In den 1930er Jahren war eine jüdische Siedlergemeinschaft von den Nationalsozialisten widerrechtlich enteignet worden. Wie es in einem Dokument heißt, sollte die "jüdische Siedlung, die eine Gefahr für die Ordnung und Sicherheit bildet, so rasch wie möglich verschwinden".

Im Kern geht es dem Ortsbeirat darum, seiner Forderung mehr Druck zu verleihen. Zwei Briefe an dieselben Adressaten seien zuvor unbeantwortet geblieben, so Ortsvorsteher Dieter Schulz gegenüber rbb|24. Wenn in den Jahren der Naziherrschaft gegenüber den jüdischen Eigentümern Unrecht geschehen sei, dann müsse die Bundesrepubik für deren Entschädigung aufkommen.

Die Grundstücke wurden an eine andere Gesellschaft übertragen. Von dieser hatten die Eltern der jetzigen Besitzer das Land erworben. Redlich, wie es in der Mitteilung heisst.