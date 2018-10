Krach, Dreck, Schlaflosigkeit: Seit Jahren klagen die Anwohner an der B169 über den Verkehr. Nachdem ein Krisengespräch im Brandenburger Infrastrukturministerium am Dienstag scheinbar ergebnislos zu Ende ging, nun die Überraschung: Es gibt ein Lkw-Fahrverbot.

1.400 Lkw donnern täglich über die B169, bringen in den Häusern das Geschirr zum Klirren und Anwohner um ihren Schlaf. Seit Jahren protestieren die Bewohner von Allmosen (Oberspreewald-Lausitz) und Klein Oßnig (Spree-Neiße) gegen den Verkehr. Nun verkündet das Brandenburger Infrastrukturministerium: Es wird ein Lkw-Fahrverbot auf der Bundesstraße geben. Das steht in einer E-Mail vom Donnerstag.

Das Fahrverbot solle zeitnah umgesetzt werden, heißt es in der Mail. Das sei das Ergebnis des Gesprächs am Dienstag zwischen dem Infrastrukturministerium, den Kreisen Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz sowie der Stadt Cottbus. Die Laster im Transitverkehr sollen über die Autobahnen A13 und A15 geleitet werden.

Wie rbb|24 von Siegurd Heinze, dem Landrat vom Oberspreewald Lausitz-Kreis, erfahren hat, ist von dem Fahrverbot der Bereich zwischen Cottbus und Ruhland betroffen.

Dem Ganzen vorausgegangen war ein jahrelanger Kampf gegen den Lkw-Lärm auf der Bundesstraße. Zuletzt hatten sich Anwohner von Klein Oßnigk und Allmosen in einem offenen Brief an Ministerpräsidenten Dietmar Woidke gewandt und Unterstützung gefordert.