Was macht eigentlich ... die Stimmung in Cottbus?

Vor einem halben Jahr krachte es in Cottbus zwischen Migranten und Einheimischen, und besorgte Bürger marschierten regelmäßig mit dem Verein "Zukunft Heimat" durch die Stadt. Jetzt hört man kaum noch etwas aus Cottbus. Ist also jetzt alles gut? Der rbb fragt nach.

Im vergangenen Winter war die Stimmung in Cottbus aufgeheizt. Es gab einen starken Zuzug von Migranten, es gab Gewaltvorfälle – dabei ging die Gewalt sowohl von Migranten als auch von Einheimischen aus. Der Verein "Zukunft Heimat" organisierte regelmäßig Demonstrationen gegen Überfremdung, die Fronten in der Stadt waren verhärtet und Cottbus bundesweit im Gespräch.

Das stimmt, mittlerweile haben andere Städte mit ihren Problemen Cottbus etwas in den Hintergrund gedrängt. Aber: Wir hatten in unserer Sendung vom 1. März den Versuch unternommen, einen Dialog in der Stadt anzuschieben, den es damals nicht gab. Mit der aktuellen Sendung wollen wir fragen: Was ist daraus geworden? Wie ist die Stadt mit den Problemen umgegangen? Sind mehr Sozialarbeiter unterwegs? Hat sich das Sicherheitsgefühl verbessert? Wo steht Cottbus heute? Wir machen diese Sendung, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen.