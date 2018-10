rbb/Screenshot Audio: Antenne Brandenburg | 25.10.18 | Anne Holzschuh | Bild: rbb/Screenshot

Interview | Initiative ruft zur Wahl auf - "Für ein sorbisches Parlament sind noch viele Fragen offen"

25.10.18 | 15:21 Uhr

Die Initiative "serbski sejm" will ein sorbisches Parlament gründen. Jeder, "der sich sorbisch fühlt", darf wählen. Aber wird das überhaupt gebraucht? Anne Holzschuh aus der niedersorbischen rbb-Redaktion erklärt die Hintergründe.

Die Sorben und Wenden in Sachsen und Brandenburg brauchen eine demokratisch legitimierte Volksvertretung. Das sagt die Initiative "serbski sejm". Nun soll das erste sorbische Parlament gewählt werden. Wer seine Stimme abgeben will, muss bis 27. Oktober die Briefwahlunterlagen angefordert haben. Warum gibt es die Idee überhaupt? Antworten hat Anne Holzschuh aus der niedersorbischen rbb-Hörfunkredaktion im Studio Cottbus.



Anne Holzschuh | Bild: rbb/Martin Schneider

rbb: Frau Holzschuh, warum ein Parlament? Es gibt doch schon Institutionen wie zum Beispiel die Domowina. Anne Holzschuh: Die Initiative sagt: Wir können bisher nicht über unsere Themen wie Kultur oder Bildung selbst entscheiden. Wir sind immer nur Bittsteller oder können die Parlamente beraten, mehr nicht. Das soll sich mit dem sorbischen Parlament ändern. Mehr als 1.000 Sorben/Wenden haben sich bisher ins Wählerverzeichnis eintragen lasssen.



Darf denn jeder wählen? Jeder, der sich zum wendischen Volk bekennt und 16 Jahre alt ist. Dabei ist es egal, wo in Deutschland man lebt. Ich habe mir ein paar Infoveranstaltungen angeschaut - groß war das Interesse an der Wahl hier in den wendischen Dörfern in der Niederlausitz jedenfalls nicht.



Wie soll das Parlament funktionieren? Die Initiative orientiert sich an anderen Minderheiten in Europa, die schon so ein Parlament haben, beispielsweise die Samen oder Ungarndeutschen. Jeweils zwölf Kandidaten aus der Nieder- und Oberlausitz sollen über sorbische Belange entscheiden. Für ein sorbisches Parlament in der Lausitz sind meiner Meinung nach aber noch viele Fragen offen: Wie oft getagt wird und wie die Beschlüsse dann durchgesetzt werden sollen, ist ungewiss. Ich habe mal bei den Ländern Brandenburg, Sachsen und dem Bund nachgefragt. Die Antwort war: Sie sehen die Institutionen, die es schon gibt, also Domowina und Sorbenrat, als Ansprechpartner. Die Sorben sollen sich untereinander einigen.



Wird die Idee denn von allen Wenden getragen? Nein, das wird sie nicht. Es gibt viel Kritik. Die Domowina, die derzeit für die Länder und den Bund auch in poltischen Belangen als Ansprechpartner gilt, unterstützt die Wahl nicht. Auch der Sorbenrat in Brandenburg ist skeptisch, weil viele organisatorische Fragen nicht geklärt sind. Die Kritiker befürchten durch den Streit noch eine weitere Zersplitterung der sowieso schon kleinen Minderheit. Es wird also spannend, wie viele Stimmen am Ende abgegeben werden. Am 3.11. ist die Auszählung.

Mehr Infos im WWW serbski-sejm.de - Initiative für ein sorb./wend. Parlament

Vielen Dank für das Gespräch! Das Gespräch mit Anne Holzschuh führte Anke Blumenthal für Antenne Brandenburg. Dieser Text ist eine redigierte Fassung. Das komplette Interview können Sie oben im Player hören.