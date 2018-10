imago/Martin Wagner Audio: Antenne Brandenburg | 19.10.18 | Holger Keßler | Bild: imago/Martin Wagner

Vorstoß im Bundesrat - Brandenburg fordert nationales Konzept für Wölfe

19.10.18 | 14:36 Uhr

Dass Wölfe Weidetiere reißen und trotzdem nicht getötet werden dürfen, verärgert inzwischen Tierhalter bundesweit. Drei Länder schlugen jetzt im Bundesrat ein nationales Wolfskonzept vor - mit mehr Abschussmöglichkeiten.

Der Bundesrat hat am Freitag über eine bundesweite Regelung zum Umgang mit Wölfen in Brandenburg beraten. Die Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen, in denen es besonders große Populationen gibt, hatten einen Entschließungsantrag vorgebracht, der auch einen Zehn-Punkte-Plan vorsieht: Dieser soll mehr Möglichkeiten schaffen, Wölfe zu bejagen. Demnach soll das Bundesnaturschutzgesetz angepasst werden. Dieses erlaubt es zwar schon heute den Abschuss einzelner Wölfe, die eine Gefahr für Menschen sind oder sehr erhebliche Schäden anrichten. Wölfe sind aber international und auch in der EU streng geschützt. In Deutschland galten sie 150 Jahre lang als ausgestorben.

In den Redebeiträgen verwiesen am Freitag Vertreter der antragstellenden Länder auf die Ängste der ländlichen Bevölkerung: Wolf, Menschen und Nutztiere müssten gut nebeneinander leben können. Gefährdungen für Menschen und Übergriffe der Wölfe auf Weidevieh dürfte es nicht geben - nur so könnten die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöht und Ängste abgebaut werden. Im Bundesrat wurde auch über die Finanzierung von Herdenschutzmaßnahmen gesprochen. Der Antrag wird nun in den Ausschüssen weiter beraten.

Bauernbund unterstützt Antrag

Der Geschäftsführer des Bauernbundes Brandenburg, Reinhard Jung, unterstützte den Antrag bereits im Vorfeld. "Probleme bestehen massiv bei den Weidetierhaltern. Wir fordern als Bauernbund wolfsfreie Zonen", so Jung in einem rbb-Interview. Wo Menschen und Weidetiere seien, habe der Wolf nichts zu suchen und müsse abgeschossen werden. Es gebe inzwischen genug Wölfe in Brandenburg. Jung bezieht sich in seiner Forderung auch auf Schweden, wo der Abschuss von Wölfen seit Langem möglich sei. Der Brandenburger Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger habe bereits jetzt die Möglichkeit über eine Verordnung, den Abschuss von Wölfen in bestimmten Gebieten zu erlauben, so Jung weiter.