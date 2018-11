Das Lkw-Verbot für die Bundestraße 169 braucht mehr Zeit als gedacht. Vor rund einem Monat wurde bekannt, dass Transitlaster spätestens ab Januar 2019 nicht mehr auf der B169 fahren dürfen. Ein Wunsch, den Anwohner der Bundesstraße, in Allmosen (Oberspreewald-Lausitz) und Klein Oßnig (Spree-Neiße) hatten. Sie brauchen nach rbb-Informationen nun etwas mehr Geduld: Das Fahrverbot wird im ersten Quartal, also spätestens bis März in Kraft treten.