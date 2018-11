Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch hat seine Vorstellungen vom künftigen Hafenquartier am Cottbuser Ostsee präsentiert. In den nächsten Jahren wolle er die Voraussetzungen dafür schaffen das Gebiet um den zukünftigen Tagebaurestsee zum ersten CO2-neutralen Stadtteil von Cottbus zu machen, sagte Kelch am Mittwoch in seinem Bericht vor der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung.

"Wir wollen Vorreiter sein in der Energieregion und für eine CO2-neutrale Region", so der Oberbürgermeister. "Ich werbe dafür dort eine kleine Öko-City der Zukunft zu etablieren und ein Quartier entstehen zu lassen, das in seiner Energiebilanz mehr Schadstoffe schluckt, als es produziert."