Der soll nun kommen, sogar für das künftige Hochgeschwindigkeitsnetz 5G. Doch in die Vorfreude mischt sich Protest. Eine Bürgerinitiative hat sich gegründet:, weil der Mast nur wenige Meter neben bewohnten Häusern gebaut werden soll. In unmittelbarer Nähe befinden sich Einfamilienhäuser und eine Seniorenresidenz, eine neue Eigenheimsiedlung ist geplant.

Die Anwohner machen sich Sorgen wegen der zu erwartenden Strahlenbelastung. Die Bürgerinitiative will bei regelmäßigen Stammtischen über die Gesundheitsrisiken aufklären. Und sie fordert, dass der Mast an einer anderen Stelle im Ort aufgebaut wird.

Und es ist durchaus möglich, dass es so kommt. Der Amtsdirektor Karsten Sickert zeigt sich gegenüber rbb|24 gesprächsbereit. "Es gab einen Vorschlag, aber die Bürgermeister und Gemeindeväter sind nach wie vor bereit, andere Flächen und Standorte abzuwägen." Denkbar wären etwa ein Platz am Solarpark oder in der Nähe einer Kleingartensiedlung, sagt Sickert. In Stein gemeißelt sei der bisher vorgesehene Standort nicht.