Das Alkoholverbot in der Cottbuser Innenstadt war zum 31. Oktober wieder aufgehoben worden. Laut Bergner hätten viele Cottbuser Bürger gedacht, dass damit auch die Sicherheitspartnerschaft ende, das sei aber nicht der Fall. Das Land habe seine Unterstützung zugesichert, solange es nötig sei. Stadt und Polizei sagen, es ist noch nötig.



An 225 Tagen seien Kontrollen durchgeführt worden, fährt Bergner fort. "In der Bürgerschaft ist das gut angekommen", so der Dezernent. Auch in Bussen und Straßenbahnen würden die Streifen mitfahren. Darüberhinaus gebe es auch die Videoüberwachung im Bereich der Stadthalle nach wie vor.

Bei insgesamt 3.000 Kontrollen, die seit dem 18. Januar durchgeführt wurden mehr als 300 Verstöße festgestellt. Eine abschreckende Wirkung sei spürbar. Mittlerweile lasse die Zahl der Straftaten nach. Eine Ordnungsamtmitarbeiterin berichtete die Stadt sei sauberer, die Menschen würden sich besser benehmen.