In seinem Bericht vor der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung machte Oberbürgermeister Holger Kelch den Einwohnern am Mittwoch keine Hoffnung auf Unterstützung durch die Stadt gegen die Forderungen der Jewish Claims Conference.

Kelch stellte in seiner Rede klar, dass die Stadt nur an solchen Verfahren beteiligt werde, bei denen es um stadteigene Grundstücke gehe. "Bei Grundstücken im Eigentum Dritter wird die Stadt nicht in das Verfahren miteinbezogen", so Kelch. Trotzdem habe die Verwaltung getan, was sie konnte. So habe man zum Beispiel Unterlagen zur Verfügung gestellt, um eine Klärung voranzutreiben.

Kelch betonte, dass aus seiner Sicht der Bund für den Ausgleich des Nazi-Unrechts geradestehen sollte. "Der Bund darf sich hier nicht um seine Verantwortung herummogeln", sagte der Oberbürgermeister.

Der Ortsvorsteher von Groß Gaglow, Dieter Schulz, will im Dezember bei einem Benefizkonzert in Cottbus das Gespräch mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und dem Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke suchen.