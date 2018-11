Besorgter K Montag, 26.11.2018 | 17:03 Uhr

Bei all dem Geschrei der Kohleausstiegsbefürworter frage ich mich, ob einer von denen sagen kann, was die 24.000 mit der Kohle verbundenen Menschen denn tun sollen. Wollen diejenigen den Baggerfahrer, den Schlossser usw. umschulen das er oder sie künftig in einem Forschungsinstitut arbeiten? Bei allem Verständnis für den Klimawandel muss doch auch ein bisschen Sachverstand bleiben. An der Kohle hängen viele Arbeitsplätze, viele haben Häuser gebaut und Kredite aufgenommen. Wovon soll all das mal bezahlt werden. Für mich grenzt das an Menschenvertreibung unter dem Deckmantel des Umweltschutzes.