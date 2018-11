Unter dem Motto "Alle Dörfer bleiben!" haben sich drei Orte in Ost- und Westdeutschland zusammengeschlossen. Die vom Braunkohleabbau bedrohten Dörfer Proschim (Landkreis Spree-Neiße), Pödelwitz bei Leipzig und Kuckum in Nordrhein-Westphalen wollen sich gemeinsam gegen eine mögliche Abbaggerung wehren.

Man wolle zusammen gegen Zwangsumsiedlung und Klimazerstörung kämpfen, teilten die Beteiligten am Mittwoch mit. Bereits am 1. Dezember nimmt das Bündnis an Demonstrationen für den Kohleausstieg in Köln und Berlin teil.