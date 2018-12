Die Stadt Cottbus bleibt in Brandenburg Schwerpunkt für Gewaltkriminalität. Das hat das Polizeipräsidium des Landes am Donnerstag auf Nachfrage von rbb|24 mitgeteilt. Gleichzeitig hat sich das Sicherheitsgefühl verbessert. Seit Frühjahr 2018 patroullieren fünf Doppelstreifen der Bereitschaftspolizei durch die Innenstadt. Das soll auch im kommenden Jahr so bleiben.