Lona Brielow Dienstag, 22.01.2019 | 18:15 Uhr

Es ist aber auch schwierig der AFD was an zu hängen oder das man dieser ernsthaft Wähler abjagen könnte, mit solchen fadenscheinigen Meldungen erreicht man genau das Gengenteil die AFD bleibt im Gespräch und wird interessant, denn wenn so viele daran interessiert sind diese klein zu bekommen muß ja was im argen liegen, ja liebe CDU & SPD was war es doch schön wo man unter sich war & alles unter den Teppich kehren konnte.