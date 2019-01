Iris Wussmann/rbb Audio: Radioeins | 03.01.2019 | Jan Vesper | Bild: Iris Wussmann/rbb

Gewalt in der Neujahrsnacht - Polizei sucht nach Messerattacke in Cottbus Zeugen

03.01.19 | 12:54 Uhr

Nach der Messerattacke auf einen 28-Jährigen in der Neujahrsnacht in Cottbus sucht die Polizei weiter nach Zeugen und mahnt zur Sachlichkeit. Bisher ist nur bekannt, dass das Opfer vor der Tat einen Streit schlichten wollte.



Nach der Messerattacke auf einen 28-Jährigen am Neujahrsmorgen in Cottbus sucht die Polizei weiter Zeugen. Bisher ist nur bekannt, dass der Täter vermutlich ein Ausländer war, sagte Polizeisprecher Ralph Meier dem rbb. Angesichts einer Stellungnahme der Stadt Cottbus, in der diese in drastischen Worten Konsequenzen ankündigte, mahnte Meier zur Sachlichkeit: Erst einmal sollten die Ermittlungen der Kriminalpolizei abgewartet werden. Man solle die Polizei in Ruhe arbeiten lassen, damit ein Tatverdächtiger ermittelt werden könne, sagte der Polizeisprecher.



Stadtsprecher Jan Gloßmann | Bild: rbb/Iris Wussmann

Opfer befindet sich nicht in Lebensgefahr und soll bald befragt werden

Ein wichtiger Schlüssel zu den Ermittlungen könnte das Opfer sein, das in der Nähe des Stadtbrunnens in der Cottbuser Innenstadt angegriffen wurde. Der junge Mann ist nicht in Lebensgefahr und war es auch nie, sagte Reporter Jan Vesper aus dem Studio Cottbus auf Radioeins. Er werde im Karl-Thiem-Klinikum behandelt, könne aber noch nicht befragt werden. In der Presseerklärung der Stadt hieß es, dem Täter werde klar gemacht, dass er - so wörtlich - ein Ticket in die Heimat zu lösen habe, sollte er noch ein Gastrecht genießen und kein unbeschriebenes Blatt sein. Twitter-Nutzer warfen der Stadt daraufhin eine Nähe zu rechtspopulistischen und neonazistischen Positionen vor.



Stadtsprecher Gloßmann verteidigt seine Pressemitteilung

Der Sprecher der Stadt Cottbus, Jan Gloßmann, hatte am Mittwoch seine Presseerklärung verteidigt. Er betonte gegenüber dem rbb, dass die Formulierung im Konjunktiv stehe. "Sollte es sich herausstellen, sollte ein Ausländer entsprechend verurteilt werden und damit die Basis gegeben sein für ausländerrechtliche Schritte, dann werden wir diese einleiten. Etwas anderes steht nicht in der Stellungnahme drin, auch wenn sie – das gebe ich gerne zu – durchaus in drastischen Worten gehalten ist." Vom Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU), dem Gloßmann als Sprecher untersteht, konnte der rbb noch kein Statement zu der Presseerklärung einholen. Kelch befindet sich derzeit im Urlaub und wird erst am Freitag in sein Büro zurückkehren.



Das Statement hatte in den sozialen Netzwerken teils heftige Reaktionen ausgelöst. Zahlreiche Nutzer empörten sich über die Formulierungen und wünschten sich einen angemesseneren Ton, weniger Mutmaßungen. Auch warfen sie der Stadt Drohungen vor. Vielfach wurde kritisiert, dass bereits von einem ausländischen Täter gesprochen wurde, obwohl der noch unbekannt sei. Andere Nutzer hingegen lobten die klaren Worte der Stadt und wünschten sich, dass den Worten nun auch Taten folgen.

Erinnerungen an Jahresanfang 2018

Bereits vor einem Jahr war Cottbus durch mehrere Vorfälle zwischen Ausländern und Deutschen in die Schlagzeilen geraten. In der Folge kam es zu zahlreichen Demonstrationen durch den aus Golßen (Dahme-Spreewald) stammenden rechtsgerichteten Verein "Zukunft Heimat", an denen teilweise Tausende Menschen teilnahmen. Auch Gegendemonstrationen fanden statt. Als Reaktion veranstaltete die Stadt Bürgerdialoge in verschiedenen Stadtteilen. Oberbürgermeister Kelch erreichte beim Land Brandenburg einen Zuweisungsstop von Geflüchteten aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt nach Cottbus. Gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsamt und eine zwischenzeitlich eingeführte Alkoholverbotszone in der Innenstadt sollten die angespannte Situation beruhigen.