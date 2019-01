rbb/Thomas Krüger Audio: Antenne Brandenburg | 03.01.19 | Josefine Jahn | Bild: rbb/Thomas Krüger

2,6 Millionen Euro für Cottbuser Uni - Neue Forschungsgruppe am Fraunhofer-Institut startet

03.01.19 | 16:19 Uhr

Die Brandenburger Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) hat am Donnerstag an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 2,6 Millionen Euro übergeben. Das Geld geht an die Fraunhofer Projektgruppe "Kognitive Materialdiagnostik". Damit werden seit 2018 insgesamt vier Fraunhofer Projektgruppen an der BTU vom Land Brandenburg gefördert.

Fehler selbst erkennen und beheben

Die neue Projektgruppe "Kognitive Materialdiagnostik" des Dresdner Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) hat ihre Arbeit am 1. Januar aufgenommen. Sie soll neuartige selbstlernende und intelligente Systeme zur Materialdiagnostik entwickeln. Damit soll das Wissen zu zerstörungsfreier Prüftechnik des IKTS mit der Expertise der BTU zu künstlichen Intelligenzen gebündelt werden. Im Grunde bedeutet das, dass Maschinen auftretende Fehler selbst erkennen und im besten Fall auch gleich selbst beheben sollen. "Das ist ganz wichtig in großen Produktionsanlagen, wo man wissen will, ob eventuell ein Bauteil ausfallen wird", erklärt Constanze Tschöpe, Leiterin der Projektgruppe. So können Bauteile ersetzt werden, bevor es größere Schäden gibt.

Zukunftstechnologie aus Cottbus

Zunächst arbeiten zwei Wissenschaftler an dem Projekt, später sollen es zehn sein. Ein Teil der Fördermittel soll außerdem in moderne Hochleistungsrechner fließen, sagt Matthias Wolff, der das Projekt mit betreut. Er ist sich sicher, dass das Projekt nicht nur über die geplanten fünf Jahre laufen wird. "Ich glaube fest daran, dass wir das nach den fünf Jahren Anschubphase weiterbetreiben können und dass es erfolgreich sein wird", so Wolff. Die Fraunhofer-Gesellschaft beteiligt sich mit einer Million Euro an an dem Projekt.