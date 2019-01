Ein Soforthilfeprogramm des Bundes für die Kohleländer umfasst 150 Millionen Euro, die Lausitz soll davon knapp 60 Prozent bekommen. Die Brandenburger Landesregierung hat einige Ideen, was mit dem Geld passieren soll. Kurz vor Weihnachten wurde ein Strukturprogramm für die Lausitz verabschiedet, das mit den noch zu verhandelnden Mitteln finanziert werden soll.

Mitte Januar soll es im Kanzleramt in Berlin ein Treffen der Ministerpräsidenten der Kohleländer mit der Kanzlerin geben. Bei dem vertraulichen Gespräch soll es um die Zukunft der Reviere gehen und um die Finanzierung der geplanten Strukturhilfen. Zur Diskussion stehen insgesamt 60 Milliarden Euro über mehrere Jahrzehnte.

Ganz oben steht dabei der zweigleisige Ausbau der Bahnverbindung zwischen Cottbus und Lübbenau, der mit Gesamtkosten von 130 Millionen Euro angegeben ist. Der Größte Einzelposten auf der Liste ist der Aufbau eines Gesundheitscampus in Senftenberg (Kreis Oberspreewald-Lausitz). Dafür ist knapp eine halbe Milliarde Euro eingeplant. Darüberhinaus soll der Forschungsstandort Cottbus gestärkt werden.

Neben Forschung und Gesundheit sind zahlreiche Projekte für den Tourismus in der Lausitz und für Zukunftstechnologien vorgesehen. So sollen in Cottbus zur Verringerung der CO2 Emmissionen Busse mit Wasserstoff angetrieben werden und die Digitalisierung öffentlicher Einrichtungen vorangetrieben werden.

Rund um den kommenden Cottbuser Ostsee soll es einen Radweg geben, am Ufer des Sees eine Sport- und Eventhalle, die bei Eröffnung dreimal so viele Besucher fassen soll, wie die Cottbuser Stadthalle.

Einige der geplanten Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Ob es dazu kommt, wird erst feststehen, wenn kalr ist welche Summe der Bund zur Unterstützung der Region bereitstellt.