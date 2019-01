Ein niedergestochener Deutscher, ein unbekannter Täter, den die Polizei vorschnell als "Ausländer" ausmacht und eine offizielle Stellungnahme der Stadt, die harsch mit einem "Ticket in die Heimat" droht. Die Wellen schlagen hoch in Cottbus. Ein Kommentar von Andreas Rausch

Und nun? Viele Monate später, trotz längst stadtbildprägender Polizei-Ordnungsamts-Pärchen, trotz 30 neuer Sozialarbeiterstellen, trotz mehr Aufmerksamkeit bis hin ins Bundespräsidiale, trotz regelmäßiger Dialogangebote von Politik an die Bevölkerung, trotz nachweislich wieder verbessertem Sicherheitsgefühl, trotz spürbar zurückgekehrter Normalität auf den Straßen, trotz allem steht Cottbus plötzlich wieder im Rampenlicht – wahlweise als friedlicher Ort im Griff mordlüsterner Banden aus fremden Kulturen oder, das hatte man ja schon länger vermutet, als Stadt mit tief, bis in die Verwaltung hinein, verwurzelter Fremdenfeindlichkeit und generell Ressentiments gegenüber Menschen, deren Wiege nicht innerhalb des einstigen Kohle- und Energiebezirkes stand, befeuert durch eine wenig fundierte Pressemitteilung der Polizei und eine noch weniger fundierte Stellungnahme des Stadtsprechers.

Ist es nicht gerade ein Jahr her, da Meldungen von zusammengeschlagenen Afghanen die Runde machten? Kurz darauf attackierten mehrfach junge Flüchtlinge eingeborene Cottbuser, ein junger Mann wurde mit einem Messer verletzt. Fasziniert schaute die internationale Medienwelt auf dieses Cottbus da weit im Osten und wie es umgeht mit seinen ganz praktischen Integrationsproblemen, ging es nun um Ausländer oder Rechtsextreme. Die Teilnehmerzahlen an fremdenfeindlichen Demonstrationen schossen quasi über Nacht in die Höhe. Viele Cottbuser wussten der eigenen Unsicherheit nicht anders Luft zu machen – und bescherten Fremdenfeinden damit unerwartete Popularität.

Alles weitere ist Teil einer nicht abgeschlossenen Ermittlung. Die Polizei stützt sich dabei im Moment auf die Aussage eines Zeugen, der offenbar erklärt hatte, dass das Opfer einen Streit schlichten wollte, plötzlich sei die Situation gekippt und ein unbekannter Ausländer hätte mit dem Messer auf den Cottbuser eingestochen. Diese Erklärung verfasste die Polizei am Neujahrsmorgen, um sich, wie ein Sprecher dem rbb sagte, nicht "den Vorwurf machen zu lassen, man hätte zu spät informiert". Einen Tag später relativierte die Polizei ihre eigene Mitteilung und sprach lediglich von einem "südländisch Aussehenden". Einem Zeugenaufruf folgte bislang – niemand. Es bleibt also bei besagter einer Aussage und der Hoffnung, dem Opfer möge es bald besser gehen, auch, damit er mit seiner Erinnerung zur Aufklärung des Falls beitragen kann.

In Zeiten aufgeregter Hysterie hilft es, sich auf das Faktische zu konzentrieren. In der Silvesternacht zwischen drei und vier Uhr morgens wurde ein 28-jähriger Cottbuser verletzt, mit mehreren Messerstichen. Er liegt nach wie vor im Carl-Thiem-Klinikum der Stadt und wird, obwohl nicht lebensgefährlich verletzt, von den Ärzten weiter als nicht vernehmungsfähig eingeschätzt. Das ist Fakt.

Auch die Stadtverwaltung müht sich offenbar, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Und das heißt nach Ansicht des kommunalen Sprechers offenbar zunächst: Schnell raus mit einer Erklärung! Und das mit Schmackes! Denn während die Ermittler zwischen "unbekanntem Ausländer" und "südländisch Aussehendem" changierten, poltert aus dem Rathaus in die Welt, dass man sich von solchen "Typen" nicht die Stadt beschädigen lasse. Wörtlich heißt es weiter: "Sollte der oder die Täter hier noch ein Gastrecht genießen und kein unbeschriebenes Blatt sein, werden wir nicht zögern, ihm oder ihnen klarzumachen, dass er oder sie ein Ticket in die Heimat zu lösen haben." Unabhängig davon, dass bislang wenig mehr als überhaupt nichts vom Täter bekannt ist, ist die Wortwahl als solche für eine öffentliche Kommunalmitteilung so ungewöhnlich und hart im Ton, dass im Internet schon darüber spekuliert wurde, ob der Account möglicherweise gehackt worden war.

In diesem Punkt konnte Sprecher Gloßmann beruhigen – seine drastische Wortwahl indes sieht er als wenig problematisch an. Man sei in der Vergangenheit häufig deswegen angezählt worden, weil man Dinge "verniedlicht oder verweichlicht dargestellt" hätte. Diesmal bekomme man eben von der "anderen Seite" Kritik. Er habe die Worte bewusst gewählt, es bringe nichts, eine weitere laue Erklärung zu verfassen. Gloßmann sieht keinen Grund, die Erklärung zurückzuziehen. Immerhin hat er sie mittlerweile mit einem Update versehen, in dem er nochmal klarstellt, dass "wir gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in unserer Stadt sind".

Dass wir uns nicht missverstehen: Jede Kommune hat die Pflicht, für ein harmonisches Gemeinwesen zu sorgen. Kriminelle stören dieses Gemeinwesen und müssen hart bestraft werden. Und Messerstecher sind kriminell, egal welcher Nationalität sie angehören. Das darf auch eine Kommune so kommunizieren, mit allen daraus entstehenden Konsequenzen. Doch bei einer solch dürftigen Informationslage wie im vorliegenden Fall in quasi vorauseilendem Gehorsam (wem gegenüber eigentlich?) dumpfe Ressentiments in der Bevölkerung nicht nur zu bedienen, sondern qua Amt sogar zu schüren, erweist dem eigenen Ziel einen Bärendienst und ist ein Schlag ins Gesicht derer, die sich im vergangenen Jahr bemüht haben, nicht nur für einen guten Ruf ihrer Stadt zu arbeiten, sondern auch aktiv etwas für ein friedliches Miteinander der Menschen zu tun - egal, welcher Nationalität sie angehören.

Die Frage ist, wem ein solch ungewohnt rauer Ton in der kommunalen Sprechweise nützt. Den Rechtspopulisten, die es sowieso schon immer gewusst haben? Schwer zu sagen, denn darüber wird sich in Erklärungen der Stadt nichts finden – das wäre wohl zu spekulativ.