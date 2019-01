Ein Angriff mit einer Stichwaffe in der Silvesternacht hat in Cottbus für Aufsehen gesorgt. Neben der eigentlichen Tat sorgte auch ein Statement des Stadtsprechers Jan Gloßmann für Kritik. Dieser hatte auf Grundlage der ersten Polizeiinformationen, die von einem "Ausländer" als Tatverdächtigen sprachen angekündigt, der Täter müsse "ein Ticket in die Heimat lösen" sollte er noch ein "Gastrecht" genießen und "kein unbeschriebenes Blatt" sein.

"Ich stehe hinter dieser Pressemitteilung inhaltlich voll und ganz", erklärte Kelch in einem rbb-Interview am Freitag. "Aber ich finde die Wortwahl etwas unglücklich, also einige Formulierungen." So sei die Erklärung etwas zu einfach dargestellt worden. "Mit einfachen Parolen, das, was die Bevölkerung auf der Straße spricht. Das ist nicht unbedingt der Stil dieser Stadtverwaltung", so der Oberbürgermeister.

Die Kernaussage der Mitteilung sei es gewesen, die Tat gegen den 28-Jährigen Streitschlichter zu verurteilen. "Das dulden wir in dieser Stadt nicht", betonte Kelch am Freitag. Aus seiner Sicht sei es dramatisch, dass diese Tat zu einem neuen Unfrieden in der Stadt geführt hat.