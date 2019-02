Ende Gelände Audio: Antenne Brandenburg | 28.02.19 | Amelie Ernst | Bild: Ende Gelände

Protestaktion in Tagebauen - Justizministerium muss Umgang mit Kohlegegnern erklären

28.02.19 | 17:14 Uhr

Die Besetzung von Baggern in den Lausitzer Tagebauen Jänschwalde und Welzow, sowie der darauf folgende Polizeieinsatz waren am Donnerstag Thema im Rechtsausschuss des Brandenburger Landtags. Das Justizministerium sollte dabei den Abgeordneten unter anderem das Vorgehen der Behörden erklären. Insgesamt 23 Kohlegegner waren an den Besetzungen am 4. Februar beteiligt. Drei von ihnen waren am Montag vom Cottbuser Amtsgericht wegen Hausfriedensbruchs zu einer Haftstrafe von zwei Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Sie hatten ihre Identitäten nicht preisgegeben.

Kritik an Polizeieinsatz

Während des Prozesses hatten die Angeklagten und ihre Anwälte schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Es sei ungerechtfertigt Gewalt angewendet und Toilettengänge verweigert worden. Die Polizei bestreitet das. Um diese Vorwürfe ging es auch am Donnerstag im Rechtsausschuss. Bei einer Demonstration vor dem Landtag trugen die Demonstranten ihre Vorwürfe erneut vor. Einer der drei Verurteilten berichtete, dass die Aktivisten von der Polizei geschlagen worden seien. Außerdem seien Beleidigungen wie "scheiß Schwuchtel" gefallen. Den Demonstranten seien Vergewaltigungen im Gefängnis gewünscht worden. Justizminister Stefan Ludwig bezog dazu am Donnerstag Stellung. Man sei nicht unverhältnismäßig hart mit den Demonstranten umgegangen. Verzögerungen habe es deshalb gegeben, weil die Demonstranten ihre Personalien nicht preisgegeben hätte. Es gebe keinen Anlass fachaufsichtlich einzugreifen, so Ludwig. Die Behandlung in den Vollzugsanstalten sei ordnungsgemäß verlaufen. Die größten Vorwürfe richten sich gegen die Cottbuser Polizei. Aus diesem Grund muss sich demnächst auch der Innenausschuss mit dem Thema befassen.

Rechtsmittel gegen Urteil angekündigt