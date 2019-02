Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Entscheidungsträger der Kohleländer wollen den Ausstieg aus der Braunkohle nun zügig mit neuen Gesetzen auf den Weg bringen. Das erklärte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Sachsen, Sachsen Anhalt und Nordrhein-Westfalen, sowie Bundeskanzlerin Merkel, das am Montag im Kanzleramt stattfand. Demnach sollen erste Vorschläge der Kommission noch in den kommenden Monaten umgesetzt werden.

"Ich habe mich besonders gefreut, dass die Kanzlerin gesagt hat, das Ziel muss es sein noch vor der Sommerpause dieses Jahr die entsprechenden Gesetze zu beschließen", so Woidke am Dienstag.

Im Wesentlichen gehe es dabei um drei Punkte, ergänzte Woidke. Erstens ein Gesetz, das Investitionen in die Kohleregion beschleunigen soll. "Das brauchen wir, damit die Maßnahmen schnell greifen", erklärte Woidke. Der zweite Punkt sei das so genannte Maßnahmengesetz, das die Zahlungen des Bundes für den Strukturwandel in den Kohleländern regeln soll. Als dritten Punkt bezeichnete Woidke die weiteren Maßnahmen, die in der Region künftig für eine gute Entwicklung sorgen sollen.

Die Kohlekommission hatte empfohlen, dass Deutschland bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigt. Der Strukturwandel in der Lausitz soll dabei vom Bund mit 18 Milliarden Euro finanziert werden.