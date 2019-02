Im öffentlichen Dienst in Cottbus wollen Beschäftigte am Donnerstag in einen ganztägigen Warnstreik treten. Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass etwa 200 Menschen ihre Arbeit vorübergehend niederlegen werden, sagte ein Sprecher. Aufgerufen sind unter anderem die Beschäftigten der Brandenburgisch Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und mehrerer Landesämter.

Weitere Warnstreik planen Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in der kommenden Woche. Ab Dienstag sollen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst die Arbeit niederlegen, und zwar bis einschließlich Mittwoch. Das heißt, dass an diesen zwei Tagen die landeseigenen Kitas, Schulhorte und Jugendämter wahrscheinlich geschlossen bleiben. Am Mittwoch sind dann außerdem auch die Landesbeschäftigten in den Senatsverwaltungen und Bezirksämtern zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die GEW rief alle Angestellten an Schulen, Kitas, Hochschulen und Jugendämtern zu zweitätigen Warnstreiks auf. In Berlin sind 17.000 Lehrer angestellt.