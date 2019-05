Das Bundeskabinett hat eine Entscheidung über Milliardenhilfen für die Lausitz erneut um eine Woche vertagt. Die Chefs von Bundeskanzleramt und beteiligten Staatskanzleien sind am Montag ohne endgültigen Beschluss auseinander gegangen. Erst in der kommenden Woche, am 15. Mai, könnte es eine Entscheidung geben, sagte im Anschluss der Chef der brandenburgischen Staatskanzlei, Martin Gorholt.

Eine Regierungskommission hatte vorgeschlagen, bis 2038 alle Kohlekraftwerke in Deutschland abzuschalten. Der Bund will die betroffenen Regionen mit insgesamt 40 Milliarden Euro unterstützen. An der Lausitzer Kohle hängen bundesweit rund 24.000 Arbeitsplätze, davon 16.000 in der Region.