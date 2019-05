Cottbus soll eine Wasserstoff-Modellregion werden. Dieser Vorschlag wurde bei der "Zukunftskonferenz Lausitz" der Cottbuser Industrie- und Handelskammer am Mittwoch gemacht. Forscher und Verkehrsexperten aus ganz Deutschland haben bei der Konferenz in Cottbus mögliche Strategien vorgestellt.

Zu den Tagungsteilnehmern gehörte auch der Verkehrsexperte der Cottbuser Industrie- und Handelskammer, Jens Krause. Er betont, dass Wasserstoff eine der alternativen Antriebsformen in der Lausitz sein könne. "Der Strukturwandel Lausitz bietet dazu eine einmalige Chance, Projekte und Forschungskapazitäten in die Region zu holen und vor allem anwenderfreundliche Alternativen zu schaffen."



Cottbus will als erste Stadt in Deutschland seine gesamte Busflotte auf Brennstoffzellentechnik umstellen. Die Bundesregierung hat bereits grünes Licht für den Start des Projektes gegeben.